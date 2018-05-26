FIRAT ARSLAN, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN DÖVÜŞECEK
Türk boksör Fırat Arslan, 16 Haziran'da 30 bin kişilik Wildparkstadion futbol sahasında dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak.
Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 16 Haziran Cumartesi akşamı Almanya'nın Karlsruhe kentinde bulunan 30 bin kişilik Wildparkstadion futbol sahasında dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak. Alman TV kanallarının yanı sıra, birçok ülkede de canlı olarak yayınlanacak karşılaşmalarda birbirinden başarılı boksörler eldiven giyecek.
"ASIL HEDEFİMİZ DÜNYANIN ZİRVESİNDEKİ İSİMLERİ ZİRVEYE ÇIKARMAK"
Sporcumuzun menajeri ve Malik Promotion'un sahibi Okan Yavuz, kendileri için önemli olan bu karşılaşmanın gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Tanzanyalı rakibimiz Pascal Ndomba, bu güne kadar çeşitli şampiyonluklar yaşamış olan başaralı bir isim. Spor severlerimize heyecanlı ve kaliteli maçlar izletebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu karşılaşmada onlardan birisidir. Asıl hedefimiz sonbahara doğru dev bir boks galası ile dünyanın zirvesindeki isimlerden birisiyle ringe çıkmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımız devem etmektedir. Zamanı geldiğinde konu hakkında açıklamaları yapacağız" şeklinde konuştu.
FIRAT ARSLAN KAZANIRSA 4. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAK
Sporcumuzun basın danışmanı Vedat Alyaz, karşılaşmaların daha şimdiden Alman medyasının gözdesi olduğunu belirterek, "Fırat Arslan'ın yapacağı bu maç daha şimdiden medya ve boks otoritelerinin gündemine oturdu. Büyük ilginin gösterildiği bu karşılaşmayı kazanırsa sporcumuz dördüncü kez dünya şampiyonluk kemerini beline takmanın haklı gururunu yaşayacak. Geçtiğimiz cumartesi gecesi Trabzon'da kazanmış olduğu Avrupa Şampiyonluk kemeri ile de dördüncü kez Avrupa Şampiyonu olup, on dört kez altın kemer kazanarak, ülkemizde kendisine ait olan şampiyon olma rekorunu kırmıştır" dedi.
Kaynak: haberinburada
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