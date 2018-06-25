Survivor'da finale günler kalan adaya veda eden isim belli oldu. Turabi, Hakan, Anıl ve Damla'nın eleme adayı olduğu yarışta adaya veda eden isim Hakan oldu.

Yayınlanan her bölümü büyük bir merakla izlenen Survivor, 29 Haziran Cuma günü yayınlanacak bölümle final yapacak. 6 yarışmacının kaldığı yarışta Kıbrıs'a 6 kişi gidecek. Acun Ilıcalı, ada konseyinde rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden ismi açıkladı.

HAKAN HATİPOĞLU YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Damla, Hakan, Turabi ve Anıl'ın aday olduğu konseyde adaya veda eden isim Hakan oldu. Veda etmeden önce açıklama yapan Hakan, "Çok iyi bir sezon geçirdim. Çok iyi arkadaşlar tanıdım. Cumali diye bir kardeş tanıdım. Yağmur, Funda, Nagihan diye kız kardeş kazandım. Hayatımın en büyük sürprizini aldım. Kızım olacağını öğrendim. Bir kadına aşık geldim. İki kadına aşık gidiyorum. Buraya büyük hayallerle geldim ama dışarıdaki hayallerim daha büyük" dedi.

Kaynak: haberinburada