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Finaldeki son saniye hatası LeBron'u çıldırttı

FİNALDEKİ SON SANİYE HATASI LEBRON'U ÇILDIRTTI

NBA final serisi ilk maçının son saniyelerinde Cleveland forması giyen JR Smith, takımının önde olduğunu düşünerek aldığı hücum ribaundunu kullanmadı, uzatmaya giden maçı Cleveland kaybetti.

Tarih : 01 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : Finaldeki Son Saniye Hatası Lebron'u Çıldırttı(6/10)2

NBA 2017-18 sezonu final serisi ilk maçında Golden State Warriors'a 124-114 yenilen Cleveland Cavaliers'ta Jr Smith'in son saniyede yaptığı tarihi hata maça damga vurdu.

Zorlu deplasmanda başa baş bir maç çıkartan Cleveland Cavaliers, karşılaşmanın bitimine 4.7 saniye kala 107-106 geride girdi. George Hill ile serbest atış kazanan Cavaliers, ilk atışın sayı olmasıyla 107-107'lik beraberliği sağladı.

SON TOP ÇILDIRTTI

Son topun kaçmasıyla birlikte JR Smith, aldığı hücum ribaundunu takımının önde olduğunu düşünerek potaya atmayınca maç bitti, uzatmaya giden karşılaşmayı Cleveland kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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