FİNALDE 4 PENALTI KURTARAN KALECİ, TAKIMINI SÜPER LİGE ÇIKARDI
1. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi Hakan Canbazoğlu, kurtardığı 4 penaltıyla takımını Süper Lige çıkardı.
Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkan son takımı belirleyen play-off final karşılaşması, Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynandı.
Kurtardığı 4 penaltı ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi Hakan Canbazoğlu gecenin yıldızı oldu.
"ÜMRANİYE MAÇINDAKİ HATAM BENİ MOTİVE ETTİ"
Hakan, "Bu şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun. Süper Lig'e çıkmayı çok istiyorduk. Ümraniye maçında yaptığım hata beni motive etti" dedi.
Kaynak: haberinburada
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