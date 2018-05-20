Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sözcü'ye 'man Adaları' Tekzipi
Merve'den Hande'yi Kızdıracak Hareket! Boşanmasına Rağmen Vazgeçmedi
Yürek Sızlatan Kare! Köpeğe Sarılan Çocuk, Tüm Gece Kaldırımda Uyudu
Erdoğan'ın Sürprizlerinden Biri Kenan Sofuoğlu Mu?
Hükümet İndirim İçin Düğmeye Bastı! Milyonların Yüzü Gülecek
Eskişehir'de Kimse, Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutlamadı
Uyuşturucu Baskınında Yakalanan Torbacı Bakın Kimin Oğlu Çıktı
Eve Giremeyince Yalan İhbarda Bulunup İtfaiyeyi Ayağa Kaldırdı!
Akar: Fetö Üyelerinden Temizlendikçe Güçleniyoruz
Murat Kesenin Ağzını Açtı: Yeni Evine 4 Milyon Dolar Yetmedi
40 Yıl Kafasında Unutulan Kurşunla Yaşadı: Ölürsem Şehit Olur Muyum
Finalde 4 Penaltı Kurtaran Kaleci, Takımını Süper Lige Çıkardı
Tosun'un Başı Dertte! Dünyanın En Acımasız Mafyası Peşine Düştü
Otobüsteki Yolcu, Poşetle Tarihi Eser Taşırken Yakalandı!
Cezaevine Giren Türkücü Çıplak Arandı, Avukatı Devreye Girdi
Mahrem İmam'dan İtiraflar: Kalkışma Planı Mart Ayında Hazırdı
Şehit Ömer Halisdemir Davasında 'seyit Onbaşı' Benzetmesi
Meteoroloji Uyardı! Yağmur Geliyor
Bayern Münih, Almanya Kupası Finalinde Yeni Hocasına Nakavt Oldu!
Şenol Güneş Duyurdu: Talisca, Cenk'in Rakibi Olacak

Finalde 4 penaltı kurtaran kaleci, takımını Süper Lige çıkardı

FİNALDE 4 PENALTI KURTARAN KALECİ, TAKIMINI SÜPER LİGE ÇIKARDI

1. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi Hakan Canbazoğlu, kurtardığı 4 penaltıyla takımını Süper Lige çıkardı.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Finalde 4 Penaltı Kurtaran Kaleci, Takımını Süper Lige Çıkardı(7/10)3

Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkan son takımı belirleyen play-off final karşılaşması, Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynandı.

Kurtardığı 4 penaltı ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi Hakan Canbazoğlu gecenin yıldızı oldu.

"ÜMRANİYE MAÇINDAKİ HATAM BENİ MOTİVE ETTİ"

Hakan, "Bu şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun. Süper Lig'e çıkmayı çok istiyorduk. Ümraniye maçında yaptığım hata beni motive etti" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Finalde  4  Penaltı  Kurtaran  Kaleci  Takımını  Süper  Lige  Çıkardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER