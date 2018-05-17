FİNAL MAÇINA DAMGA VURAN KARE! GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ
UEFA Avrupa Ligi Finalinde Marsilya ile Atletico Madrid bir araya gelirken 32. dakikada sakatlanan Dimitri Payet sahayı gözyaşları içinde terk etti.
UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Marsilya ve Atletico Madrid Fransa'nın Lyon kentinde bir araya gelirken nefes kesen maçın 32. dakikasında Fransız ekibi Marsilya'da yıldız futbolcu Dimitri Payet sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Karşılaşmadan önce de hafif bir sakatlığı olduğu bilinen Payet, 32'de kendini yer bıraktı.
47 MAÇTA 10 GOL ATTI
Gözyaşlarıyla oyun alanını terk eden Payet'nin yerine Maxime Lopez oyuna dahil oldu. Marsilya'nın en önemli hücum silahlarından biri olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu 47 resmi maçta 10 gol attı, 21 de asist yaptı. Payet toplamda 13 asistle Ligue 1'de asist krallığı yarışında zirvede bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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