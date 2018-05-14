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Filistin'de Katliam Yapan İsrail'e Trump'tan Övgü Geldi: İsrail İçin Harika Bir Gün
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Filistin'de Katliam Yapan İsrail'e Trump'tan Övgü Geldi: İsrail için Harika Bir Gün

FİLİSTİN'DE KATLİAM YAPAN İSRAİL'E TRUMP'TAN ÖVGÜ GELDİ: İSRAİL İÇİN HARİKA BİR GÜN

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 37 Filistinli şehit olurken, Amerika Başkanı Trump, Twitter hesabından "İsrail için harika bir gün." yazdı.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Filistin'de Katliam Yapan İsrail'e Trump'tan Övgü Geldi: İsrail İçin Harika Bir Gün(9/10)5

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 41 Filistinliyi şehit ederken, 1000'den fazla yaralı olduğu belirtildi.

TRUMP: İSRAİL İÇİN HARİKA BİR GÜN

Bütün bu yaşananların ardından ABD Başkanı Trump resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "İsrail için harika bir gün." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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