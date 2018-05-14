Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 37 Filistinli şehit olurken, Amerika Başkanı Trump, Twitter hesabından "İsrail için harika bir gün." yazdı.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 41 Filistinliyi şehit ederken, 1000'den fazla yaralı olduğu belirtildi.

TRUMP: İSRAİL İÇİN HARİKA BİR GÜN

Bütün bu yaşananların ardından ABD Başkanı Trump resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "İsrail için harika bir gün." ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada