ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının ardından Filistin Kurtuluş Örgütü,genel grev ilan etti. Grev kararı yeni bir intifadanın ayak sesleri olarak yorumlandı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Gazze başta olmak üzere Filisitin'in dört bir yanında gösteriler başladı.

İsrail askerlerinin kanlı müdahalesinde 50'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Gösterilerin ardından FKÖ'nün genel grev kararı alması 3. intifadanın ayak sesleri olarak yorumlandı.

ABBAS, ABD VE İSRAİL'E MEYDAN OKUDU: GÖSTERİLER DEVAM EDECEK!

Öte yandan olaylar sonrası kameralar karşısına geçen Filistin Devlet Başkanı, "Filistin bizim toprağımız deyip ABD ve İsrail'e meydan okudu. Gösterilerin Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınmasına kadar aralıksız süreceğini söyleyen Abbas, ABD'nin arabulucu rolünün de Filistin yönetimi için sona erdiğini söyledi.

İNTİFADALAR GENEL GREVLE BAŞLADI

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü, kararı protesto etmek için genel grev ilan etti. Genel grev kararı Filistin toğpraklarında her zaman intifada ile özdeşleştirilen hareketler arasında yer alıyor.

Hatırlanacağı gibi 1987 ve 2000 yıllarında başlayan ve yıllarca devam eden iki intifada hareketi de genel grev kararıyla başlamıştı.

Kaynak: haberinburada