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Filistin Lideri Abbas İsrail ve ABD'ye Meydan Okudu: Gösterilerimiz Devam Edecek

FİLİSTİN LİDERİ ABBAS İSRAİL VE ABD'YE MEYDAN OKUDU: GÖSTERİLERİMİZ DEVAM EDECEK

Son Dakika! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İsrail'e meydan okudu: ABD'nin arabulucu rolü bitmişti. Hiçbir şekilde barışçıl gösterilerimizi sona erdirmeyeceğiz!

Tarih : 14 Mayıs 2018, 19:40
Puan Ver : Filistin Lideri Abbas İsrail Ve Abd'ye Meydan Okudu: Gösterilerimiz Devam Edecek(6/10)2

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Kaynak: haberinburada



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