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Filistin Hükümetinden İsrail'in Katliamını Durdurun Çağrısı
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Filistin Hükümetinden İsrail'in Katliamını Durdurun Çağrısı

FİLİSTİN HÜKÜMETİNDEN İSRAİL'İN KATLİAMINI DURDURUN ÇAĞRISI

Filistin Hükümeti, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamı durdurun" diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 16:30
Puan Ver : Filistin Hükümetinden İsrail'in Katliamını Durdurun Çağrısı(6/10)2

Filistin Hükümeti, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "katliamı" durdurmasını istedi.

"GAZZE'DE İSRAİL TARAFINDAN AKITILAN KAN DURDURULSUN"

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam hükümetleri ile dost ülkelere Gazze'de İsrail tarafından akıtılan kanı durdurmaları için her tür çabayı göstermeleri, İsrail işgal gücü ile mücadelesinde Filistin Yönetiminin yanında yer almaları çağrısında bulunuyoruz." denildi.

"MİLYONLUK YÜRÜYÜŞ"

Açıklamada, İsrail'in katliamlarının durdurulması için tüm dünyanın gecikmeksizin devreye girmesi ve Filistin halkına uluslararası toplum tarafından koruma sağlanması çağrısı yapıldı. Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Sabah saatlerinden bu yana İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılanlara ateş açması sonucu 37 Filistinli şehit olmuş, bin 693 Filistinli de yaralanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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