FİLİSTİN DİPLOMASİSİ! ERDOĞAN, MERKEL'İ ARADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü
Kaynak: haberinburada
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