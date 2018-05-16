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Filistin diplomasisi! Erdoğan, Merkel'i aradı

FİLİSTİN DİPLOMASİSİ! ERDOĞAN, MERKEL'İ ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Filistin Diplomasisi! Erdoğan, Merkel'i Aradı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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