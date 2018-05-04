Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yahudi soykırımına ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamayla ilgili özür diledi.

"YAHUDİLER, AVRUPA'DA YAHUDİ OLDUKLARI İÇİN ÖLDÜRÜLMEDİ"

Abbas, 30 Nisan'da Filistin Ulusal Konseyi toplantılarının açılış konuşmasında sarf ettiği "Yahudilerin Avrupa'da Yahudi oldukları için değil finansal alandaki faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğü" yönündeki sözleriyle ilgili özür mesajı yayımladı.

"YAHUDİ SOYKIRIMINI KINIYORUZ"

Filistinlilerin Yahudi düşmanlığının her türlüsünü kınadığı belirtilen mesajda, "Biz uzun zamandır tarihteki en iğrenç suçlardan biri olan Yahudi soykırımını kınadığımızı ve bu soykırımın kurbanlarının acılarının paylaştığımızı tekrar ediyoruz." denildi.

"HAKARETE UĞRAMIŞ HİSSETTİRDİYSEM ÖZÜR DİLERİM"

Bütün semavi dinler gibi Yahudiliğe de saygı duyduğunu vurgulayan Abbas, "Eğer söz konusu açıklamamla insanları, özellikle de Yahudi inancına mensup kişileri hakarete uğramış hissettirdiysem onlardan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

MAHMUD ABBAS'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ YAĞMIŞTI

Abbas, iki devletli çözümden yana olduklarının altını çizerek, barış içinde yan yana yaşamak istediklerini kaydetti.

Mahmud Abbas'ın pazartesi günü yaptığı konuşmadaki sözlerine Birleşmiş Milletler, ABD ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden tepki gelmişti.

Kaynak: haberinburada