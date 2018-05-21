Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta hastaneye kaldırıldı. Abbas, bu hafta içinde 2 kez hastaneye kaldırılmıştı. Abbas'ın kalp rahatsızlığı bulunuyor..

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ramallah'ta hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Filistin haber ajansı WAFA'nın geçtiği bilgiye göre, kalp rahatsızlığı bulunan Abbas, bu hafta içerisinde üçüncü kez hastanede tedavi altına alındı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

82 yaşındaki Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçtiğimiz hafta içinde hastaneye kaldırılmış ve kulağından ameliyat olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: haberinburada