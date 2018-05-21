Hdp'li Sırrı Süreyya Önder: Aday Olmayacağım
15 Yıldır Su İçince Hastanelik Olan Yaşlı Adamın Sorununun, Psikolojik Olduğu Ortaya Çıktı
İzmir'de Fetö Davasında Karar: 104 Kişiye Ağırlaştırılmış Müebbet
Galatasaray'da İlk Ayrılık! Eşi Resmen Açıkladı
Teşhis Konulamayan Hastalık Yüzünden Biri 25, Diğeri 55 Kiloya Ulaştı!
Cesare Prandelli, Serie A Ekibi Sossuolo'nun Başına Geçiyor
Atatürk Havalimanı'nın Kapatılma Tarihi Belli Oldu!
Erdoğan Ve Yıldırım Genel Merkez'de! Liste Son Şeklini Alıyor
Sağanak Yağış Altında, Elinde Şemsiyesiyle Arabasını Yıkayan Vatandaş Güldürdü
Beşiktaş'la Anlaşan Demba Ba, Çin'den Gelen Teklife Evet Dedi
Bursaspor Başkanı Ali Ay: Batalla Fahri Elçimiz Olacak
Türkiye-İran Maçının Hakemi Belli Oldu
Kpss Başvurusunda Bugün Son Gün! Peki Başvuru Ücretleri Ne Kadar?
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Hastaneye Kaldırıldı
Chp'nin Aday Listesinde Yer Almayan Eren Erdem Ve Barış Yarkadaş'tan İlk Açıklama
Fıstıklı Baklavaya Alternatif Kayısılı Baklava Oldu
Ünlü Tenisçi Rafael Nadal Galatasaray'ın Şampiyonluğunu Kutladı
Tüfekle Vurduğu Kişinin Ağabeyini Arayıp, Kardeşini Vurdum Gelin Alın Dedi
24 Haziran'da Oy Verilecek Yer Ve Sandıklar Yarın Belli Olacak
İzmir'in Göbeğinde Çocuğunu Zincire Vurup İşkence Etti!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS HASTANEYE KALDIRILDI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta hastaneye kaldırıldı. Abbas, bu hafta içinde 2 kez hastaneye kaldırılmıştı. Abbas'ın kalp rahatsızlığı bulunuyor..

Tarih : 21 Mayıs 2018, 13:00
Puan Ver : Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Hastaneye Kaldırıldı(10/10)6

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ramallah'ta hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Filistin haber ajansı WAFA'nın geçtiği bilgiye göre, kalp rahatsızlığı bulunan Abbas, bu hafta içerisinde üçüncü kez hastanede tedavi altına alındı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

82 yaşındaki Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçtiğimiz hafta içinde hastaneye kaldırılmış ve kulağından ameliyat olduğu açıklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Filistin  Devlet  Başkanı  Mahmud  Abbas  Hastaneye  Kaldırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER