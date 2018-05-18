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Filistin Başbakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde BM'den Uluslararası Koruma İstedi

FİLİSTİN BAŞBAKANI, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİNDE BM'DEN ULUSLARARASI KORUMA İSTEDİ

Filistin Başbakanı Hamdallah, İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde, İsrail'in saldırıları için BM'den soruşturma ve uluslararası koruma istedi.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 21:40
Puan Ver : Filistin Başbakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde Bm'den Uluslararası Koruma İstedi(8/10)4

Filistin Başbakanı Hamdallah, İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde, İsrail'in saldırıları için BM'den soruşturma ve uluslararası koruma talep etti.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI OLAĞANÜSTÜ OLARAK TOPLANDI

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açması ve ardından bunu protesto eden Filistinlilere İsrail'in katliam yapması sonrası, İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü olarak İstanbul'da toplandı.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI DEVLET TERÖRÜDÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, İsrail'in demokratik haklarını kullanan, çıplak elleriyle işgale direnen, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 62 Filistinliyi vahşice şehit ettiğini belirterek, "İsrail'in saldırıları sonucunda bir kısmı ağır 2 bin 700 Filistinli de yaralandı. Açık ve net söylüyorum İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür." dedi.

"ABD'Yİ UYARDIK"

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'ndaki konuşmasında, ABD'nin hukuk dışı Kudüs kararının ilk işaretleri gelmeye başladığı andan itibaren ABD yönetimine gerekli uyarılarda bulunduklarını söyledi.

"YAHUDİLERE DE ZARAR VERİR"

Erdoğan, bu tip tek taraflı uluslararası hukuku çiğneyen, Birleşmiş Milletler'in (BM) altını oyan adımların sadece Müslümanlara ve Hristiyanlara değil Yahudilere de zarar vereceğini defalarca dile getirdiklerini kaydetti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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