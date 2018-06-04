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Filipinler Devlet Başkanı Duterte Göçmen İşçiyi Dudağından Öptü
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Filipinler Devlet Başkanı Duterte göçmen işçiyi dudağından öptü

FİLİPİNLER DEVLET BAŞKANI DUTERTE GÖÇMEN İŞÇİYİ DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin canlı yayında, yurt dışında çalışan Filipinli işçi kadını dudağından öpmesi tepkilere neden oldu.

Tarih : 04 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : Filipinler Devlet Başkanı Duterte Göçmen İşçiyi Dudağından Öptü(10/10)6

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Güney Kore'de bir etkinlikte, çoğunluğu Filipinli işçilerden oluşan kalabalığa hitap etti. Duterte sahneye çağırdığı iki Filipinli kadından birini kendisini dudağından öpmeye ikna etti.

"KADIN DÜŞMANI DEVLET BAŞKANININ TİKSİNDİRİCİ NUMARALARI"

Filipinler kadın hakları örgütü Gabriela tarafından yapılan açıklamada, Duterte'nin davranışı, "Kadın düşmanı bir devlet başkanının tiksindirici numaraları" olarak nitelendirildi.

'MAÇO' TAVIRLAR SERGİLEMEKLE ELEŞTİRİLDİ

Örgüt, Duterte'yi yargısız infazlar, vergi reformları ve yolsuzluklar nedeniyle hızla düşen popülaritesini gizlemek amacıyla sürekli "maço" tavırlar sergilemekle eleştirdi.

SOSYAL MEDYADA "İSTİSMAR" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Duterte'nin, Filipinli kadını toplum önünde öpmesine sosyal medyada da tepkiler geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Duterte'nin hareketini "istismar" olarak nitelerken, bazıları da devlet başkanının otoritesini kullanarak yoksul bir kızı zorla ikna etmek için kullandığını yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Filipinler  Devlet  Başkanı  Duterte  Göçmen  İşçiyi  Dudağından  Öptü    haber

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