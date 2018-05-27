Real Madrid'den Büyük Başarı! Kimsenin Yapamadığını Yaptılar
Dünyanın İzlediği Finale Nusret Damgası! Paylaşımları Olay Oldu
Bakan Yerli Otomobil İçin Yer İşaret Etti! İşte En Şanslı İl
Mitinginde, Ünlü Oyuncunun Ağabeyi Yankesicilikten Tutuklandı
Fenerbahçe, Martin Skrtel'i Satmaktan Vazgeçti
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz Açıklaması: Oturup Konuşuruz
Türkleri Ayağa Kaldıran Afişler, Jandarma Eşliğinde Yeniden Asıldı
Alberto Fırtınası Öncesi Abd'de Acil Durum İlan Edildi
Alman Polisi, Hdp'nin Köln'de Düzenlediği Mitingde Sözcüleri Konuşturmadı
Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
İstifa Açıklaması Yapan Aykut Kocaman Beklemede
Meteoroloji Günlerdir Uyarıyordu! Ve İstanbul İçin Beklenen Gün Geldi
Suriyeli Kız Çocukları, Yaşlı Adamlara Para Karşılığı Satılıyor
Real Madrid'in Yıldızı Ronaldo Rekor Tanımıyor
Ronaldo'dan Final Sonrası Kafa Karıştıran Ayrılık Sözleri!
Göztepe'den Liverpool'a Mesaj! Kısa Sürede Gündem Oldu
Real Madrid Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!
Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi Finaline Damga Vurdu
Yok Böyle Bir Gol! Oyuna Girdikten 1 Dakika Sonra Dünyayı Salladı
Borçların Yeniden Yapılandırılması İçin Son Tarih 31 Temmuz

Fikret Orman'dan Burak Yılmaz Açıklaması: Oturup Konuşuruz

FİKRET ORMAN'DAN BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI: OTURUP KONUŞURUZ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Trabzon'la iyi ilişkilerimizin Burak yüzünden bozulmasını istemiyoruz. Eğer Trabzon'un da onayıyla bir ayrılık yaşanırsa oturup konuşuruz" mesajı gönderildi.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Fikret Orman'dan Burak Yılmaz Açıklaması: Oturup Konuşuruz(7/10)3

Negredo ve Vagner Love'dan umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezona yıldız bir forvet transferiyle başlamak istiyor.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Bu konuda arayışlar sürerken, mali açıdan kemer sıkmayı planlayan Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Burak Yılmaz ismi üzerinde duruluyor. Geçen sezon başında da Burak'ı isteyen Şenol Güneş'in bu transfer için ısrarı sürüyor. Başkan Fikret Orman önceki gün Kral için "Çok sevdiğimiz bir futbolcu. Burak iyi bir Beşiktaşlı" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı. Bu sözlere Trabzonsporlu taraftardan tepki gelmesi üzerine Siyah-Beyazlılar şimdilik bu transferi dondurma kararı aldı.

YÖNETİM BEKLEMEDE

Trabzonspor yönetiminin "Burak bizim oyuncumuz ve görüşmek isteyen kulüpler önce bizimle masaya oturmalı" mesajının ardından Beşiktaş yönetimi frene bastı. Başkan Fikret Orman'ın "Trabzonspor ile ilişkilerimiz çok iyi. Bunun bozulmasını istemiyoruz. Bu sorun Trabzonspor'un onayı alınarak çözülmeli. Sadece Trabzon'un onayıyla bir ayrılık yaşanırsa oturup konuşuruz" dediği, bu mesajın usta golcünün menajerine de iletildiği bildirildi. Yönetim, Trabzonspor ile Burak arasındaki görüşmelerin sonucunu bekliyor.

BURAK YILMAZ AYRILMAK İSTİYOR

Trabzonspor'un eski başkanı Muharrem Usta, Burak'ı uzun uğraşlar sonunda Çin'den getirip Bordo-Mavili formayı giydirmişti. Usta'nın ayrılması, sakatlığı nedeniyle özveriyle oynamasına rağmen gelen eleştiriler Burak'ın kulüple manevi bağını kopardı. Almanya'daki ameliyatının ardından Özkan Sümer'e kendisini aramadığı gerekçesiyle sitem eden Burak, alacakları için de kulübe ihtar çekmişti. Bu davranış yönetimin tepkisini aldı. Burak'ın kesin olarak ayrılmak istediği ve önümüzdeki hafta içi yönetimle masaya oturacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fikret  Orman  Dan  Burak  Yılmaz  Açıklaması  Oturup  Konuşuruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER