FİKRET ORMAN İDDİALI KONUŞTU: GÜNEŞLİ GÜNLER YENİDEN DOĞACAK
Beşiktaş Kulübünün geleneksel hale getirdiği iftar daveti Vodafone Park Stadında düzenlendi. Davette konuşan başkan Fikret Orman, "Güneşli günler yeniden doğacak" dedi.
Beşiktaş'ın geleneksel hale getirdiği iftar daveti Vodafone Park'ta düzenlendi.
İftar davetine başkan Fikret Orman, yönetim kurulu ve kongre üyeleri, medya, sanat ve spor dünyasından bir çok isim katıldı.
FİKRET ORMAN: "GÜNEŞLİ GÜNLER YENİDEN DOĞACAK"
Gecede kısa bir konuşma yapan Fikret Orman, zor bir sezon geçirmelerine rağmen güneşli günlerin tekrar doğacağını söyledi.
Başkan Orman, "Zor bir sezon geçirdik, ligi istemediğimiz sonuçla bitirdik ama güneşli günler yeniden doğacaktır. Bu sezonu kapattık. Yeni transfer sezonuna yeni hedefler, yeni umutlarla başlayacağız. Beşiktaş dünya çapında bilinen, Türkiye'nin marka değeri en yüksek kulübü olarak çalışmaya devam edecektir. Ağustos'ta başlayacak ligde başarılı olmak için çalışmaya başladık. Umarım iyi bir sezona başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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