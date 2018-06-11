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Fikret Orman, Guti Transferini Bitirmek İçin İspanya'da
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Fikret Orman, Guti transferini bitirmek için İspanya'da

FİKRET ORMAN, GUTİ TRANSFERİNİ BİTİRMEK İÇİN İSPANYA'DA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yardımcı antrenörlük için teklifte bulunduğu Guti Hernandez ile İspanya'da biraraya gelecek.

Tarih : 11 Haziran 2018, 22:10
Puan Ver : Fikret Orman, Guti Transferini Bitirmek İçin İspanya'da(9/10)5

Yeni sezon için yardımcı antrenör arayışında olan Beşiktaş son olarak eski futbolcularından Guti'de karar kılmıştı.

Başkan Fikret Orman 41 yaşındaki İspanyol antrenör ile görüşmek için Madrid'e gitti.

GÖREVİ KABUL ETMESİ BEKLENİYOR

Siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşan Guti'nin Fikret Orman ile yapacağı görüşmenin ardından görevi kabul etmesi bekleniyor.

Geçen sezon Real Madrid 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğü yapan Guti, 2010-2012 yılları arasında siyah-beyazlı takımın formasını giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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