FİKRET ORMAN, GUTİ TRANSFERİNİ BİTİRMEK İÇİN İSPANYA'DA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yardımcı antrenörlük için teklifte bulunduğu Guti Hernandez ile İspanya'da biraraya gelecek.
Yeni sezon için yardımcı antrenör arayışında olan Beşiktaş son olarak eski futbolcularından Guti'de karar kılmıştı.
Başkan Fikret Orman 41 yaşındaki İspanyol antrenör ile görüşmek için Madrid'e gitti.
GÖREVİ KABUL ETMESİ BEKLENİYOR
Siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşan Guti'nin Fikret Orman ile yapacağı görüşmenin ardından görevi kabul etmesi bekleniyor.
Geçen sezon Real Madrid 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğü yapan Guti, 2010-2012 yılları arasında siyah-beyazlı takımın formasını giymişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Abd'den Kritik Münbiç Açıklaması: Bu Hafta Planın Uygulaması Görüşülecek
- Pkk'nın Gençlik Kolu Yps'nin Sözde Türkiye Sorumlusu Yakalandı!
- Fatih Portakal'dan Chp Lideri Kılıçdaroğlu'na Ağır Sözler: Korkaklardan Hiçbir Şey Olmaz
- Son Dakika! Erdoğan, Muhalefete Sert Sözlerle Yüklendi: Vatan Yansa Ateşinde Isınırlar
- Pkk'nın Sözde Bölge Sorumlusu Zinar Bagog Kod Adlı Zinar Avcı Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'ta Sahte Videolar Can Alıyor! Whatsapp'taki Dedikodular Nedeniyle İki Kişi Linç Edildi
- Yeni Zelanda, Kiwi Kuşlarını Yaşatmak İçin Milyonlarca Kemirgeni Öldürmeyi Planlıyor
- İsrail'den Şaşırtan Açıklama: Milyonlarca İranlıyı Kuraklıktan Kurtaracağız
- Putin, Suriye'de Terörle Mücadelede Emeği Geçen Ülkeleri Sıraladı! Listede Türkiye'de Var
- Çöpe Atılan Yumurtalardan Binlerce Civciv Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar