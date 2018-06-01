Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 1903 Karakartallar Derneğinin düzenlediği sokak iftarına katıldı. Orman, "Halkla bir araya geldik ve ailemle birlikte burada iftar yapıyoruz. Çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum." dedi.

SİYAH BEYAZLI EKİBİN YÖNETİCİLERİ DE İFTARDAYDI

Nişantaşı Şafak Sokak'ta 12'ncisi düzenlenen iftarda siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Ahmet Ürkmezgil, Hakan Özköse, Hüseyin Mican ve Metin Albayrak da yer aldı.

"HALKLA BİR ARAYA GELDİK VE AİLEMLE BİRLİKTE İFTAR YAPIYORUZ"

İftarda bir konuşma yapan Fikret Orman, Beşiktaş'ın halkın takımı olduğunu belirterek, "Halkla bir araya geldik ve ailemle birlikte burada iftar yapıyoruz. Çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum." diye konuştu.

İFTARA YAKLAŞIK BİN KİŞİ KATILDI

1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya, Başkan Orman'a üzerinde kızlarının ve kendisinin fotoğrafının yer aldığı Azerbaycan yapımı bir halı hediye ederken, yöneticiler Hakan Özköse ve Metin Albayrak'a aileleri adına plaket verdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftarda başkan Orman, siyah-beyazlı taraftarlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: haberinburada