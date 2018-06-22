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figen yüksekdağ, cezaevinden ilk kez fotoğraf paylaştı!

FİGEN YÜKSEKDAĞ, CEZAEVİNDEN İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI!

Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ilk kez fotoğraf paylaşırken, Sebahat Tuncel ve Aysel Tuğluk da Yüksekdağ'ın yanında yer aldı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Figen Yüksekdağ, Cezaevinden İlk Kez Fotoğraf Paylaştı!(7/10)8


"Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, paylaştığı fotoğraflarla HDP seçmenlerine seslendi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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