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FETÖ'nün Üst Düzey 4 Yöneticisi Yakalandı

FETÖ'NÜN ÜST DÜZEY 4 YÖNETİCİSİ YAKALANDI

FETÖ'ye yönelik Niğde'de düzenlenen operasyonda, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 15:20
Puan Ver : Fetö'nün Üst Düzey 4 Yöneticisi Yakalandı(7/10)3

Niğde'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticisi olan 4 kişi, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

3 YILDIRFİRAR OLAN 4 ŞÜPHELİ ÖRGÜTE AİT EVDE SAKLANDIKLARI BELİRLENDİ

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasında yönetici konumunda olan ve yaklaşık 3 yıldır firarı olarak aranan 4 şüphelinin Mersin'de örgüte ait gaybubet evlerinde saklandığını belirlendi

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA DOKÜMAN PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

4 farklı adrese yapılan operasyonda il manevi imamı, örgütün il mütevelli heyetinden, örgüt yöneticisi, örgüte ait kolej kurucusu, örgüt finansörü, örgütün Türkçe olimpiyatları finansörü ve iş adamı olan C.A. örgütün il mütevelli heyetinden örgüt yöneticisi, örgütün finansörü örgüte ait şirket yöneticisi ve para kasası iş adamı O.E. örgütün il mütevelli heyetinden, örgütün kadın yapılanmasından sorumlu, örgüt yöneticisi F.E. ve örgütün il mütevelli heyetinden, örgüt finansörü, örgüte ait derneklerde üyeliği bulunan iş adamı K.B. yakalanarak gözaltın alındı.Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel doküman,dijital materyaller, bir miktar para ile külçe altın da ele geçirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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