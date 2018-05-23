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Fetö'nün Tsk'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon: 70 Gözaltı Kararı
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FETÖ'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon: 70 Gözaltı Kararı

FETÖ'NÜN TSK'DAKİ KRİPTO YAPILANMASINA OPERASYON: 70 GÖZALTI KARARI

Konya merkezli 23 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi için gözaltı kararı verildi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Fetö'nün Tsk'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon: 70 Gözaltı Kararı(8/10)4

Konya merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi için gözaltı kararı verildi.

KRİPTO ÜYELER VAR

Bu kapsamda, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin ifadeleri doğrultusunda, örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

43'Ü MUVAZZAF ASKER

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 23 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapılıyor. Şüphelilerden 43'ünün muvazzaf asker olduğu belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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