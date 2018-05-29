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FETÖ'nün 'Tedarikçi ablalar'ı ilk kez görüntülendi

FETÖ'NÜN 'TEDARİKÇİ ABLALAR'I İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

FETÖ'nün 'gaybubet evleri' yapılanmasında tedarikçi abla ve abilerin gizlenen örgüt üyelerine servis etmek için Pensilvanya'dan gelen dövizleri bozdurduğu görüntüler ortaya çıktı.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : Fetö'nün 'tedarikçi Ablalar'ı İlk Kez Görüntülendi(7/10)3

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ'nün yeniden yapılanmak ve örgüt üyelerini gizlemek için kurduğu gaybubet evlerine karşı 81 ilde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok büyük bir soruşturma başlatıldı. Örgüt üyelerinin gizlendiği ve yeni militan yetiştirilen evlerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terör polisi tek tek röntgenini çekti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Gaybubet ağının nasıl çöktüğü Erzincan'daki operasyona yansıdı. Erzincan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 43 FETÖ'cü yakalandı.

KAMERALARLA İZLENDİLER

Operasyonda gaybubet evlerine nasıl para ve erzak servisi yaptığı an be an görüntülendi. Örgütün tedarikçi diye bilinen ablaları ve abileri kameralarla izlendi. Döviz bozduran örgüt yöneticileri ardından alışveriş yapıp gaybubet evlerine servise çıktı. Bu evlerde kalan kritik isimler ve örgüte yeni kazandırılan kişilerin deşifre olmamak için iletişim aracı kullanmadığı için tüm ihtiyaçlarının 'tedarikçiler' tarafından karşılandığı tespit edildi.

TATiLE GiDEN AiLE GÖRÜNTÜSÜ

FETÖ firarisi karı koca E.K ve Y.K.'nın çevrelerinde şüphe uyandırmamak için, bir gaybubet evinden bir diğer öğrenci evine tatile giden aile görünümü vermeye çalıştıkları çocukları ve valizleriyle dolaştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin 20 Ocak 2018 günü saat evlerinden çıkarak bir başka mahalledeki eve giriş yaptıkları belirlendi.

NOT KAĞITLARI APARTMAN ÇÖPÜNDEN ÇIKTI

Örgüt yöneticileri tarafından evlerin temiz tutulması talimatı kapsamında sürekli uyarılan zanlıların notları ise çöplerden çıktı. Gözaltına alınan A.S. ve arkadaşlarının ikamet çevresindeki çöpte yırtılmış halde buluna notlarda örgüt elebaşı Gülen'in "Ben kim miyim?, Rabbim gelsinler. Onlarsız çok eksiğiz" ifadelerinin bulunduğu belirlendi.

FİRARİ KARI KOCA KUMANYA TAŞIDI

Tüm evlere tek tek girerek kumanya ve para taşıyan bir kadını takibe alan polis, şahsın FETÖ terör örgütü tepe yöneticilerinden 72 kişiyle irtibatı olan ve polis tarafından aranan E.K. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yine polis tarafından FETÖ terör örgütü tepe yöneticileri ile irtibatı bulunan eşi Y.K. ye ulaştı. İkilinin gaybubet evlerine taşıdıkları kumanyalar ise kare kare görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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