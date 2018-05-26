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FETÖ'nün para kasasına 10 yıl hapis cezası verildi

FETÖ'NÜN PARA KASASINA 10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

MİT tarafından Sudan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen, FETÖ'nün kasası olduğu İddia edilen iş adamı Memduh Ç.'ye 10 yıl hapis cezası verildi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : Fetö'nün Para Kasasına 10 Yıl Hapis Cezası Verildi(10/10)6

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Sudan'da düzenlediği sınır ötesi operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün kasası olarak bilinen, örgütün üst düzey yöneticisi mütevelli heyeti üyesi iş adamı Memduh Ç'nin de aralarında bulunduğu sanıklara 2 yıl 1 ay ila 10 yıl 7 ay 15 arasında değişen hapis cezası verildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Çorum'da Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 21 sanığın yargılandığı FETÖ çatı davasında karar açıklandı. Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar hazır bulunurken, FETÖ'nün para kasası olarak bilinen Memduh Ç., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla katıldı. Duruşmada Memduh Ç, pişman olduğunu belirtirken, diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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