FETÖ'NÜN PARA KASASINA 10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
MİT tarafından Sudan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen, FETÖ'nün kasası olduğu İddia edilen iş adamı Memduh Ç.'ye 10 yıl hapis cezası verildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Sudan'da düzenlediği sınır ötesi operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün kasası olarak bilinen, örgütün üst düzey yöneticisi mütevelli heyeti üyesi iş adamı Memduh Ç'nin de aralarında bulunduğu sanıklara 2 yıl 1 ay ila 10 yıl 7 ay 15 arasında değişen hapis cezası verildi.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Çorum'da Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 21 sanığın yargılandığı FETÖ çatı davasında karar açıklandı. Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar hazır bulunurken, FETÖ'nün para kasası olarak bilinen Memduh Ç., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla katıldı. Duruşmada Memduh Ç, pişman olduğunu belirtirken, diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İrlanda'daki Kürtaj Referandumunda Sandık Çıkış Anketleri Açıklandı: İbre Evet En Yana
- Chp'nin Seçim Şarkısı Millet İçin Geliyoruz Görücüye Çıktı
- Türklerin Protestosu Geri Adım Attırdı! Tepki Çeken Posteri İndirdiler
- Son Dakika! Chp Seçim Beyannamesini Açıklıyor: Nevruz Resmi Tatil Edilecek
- Polis Otosunda Tecavüz Davası Görüldü, Taraflar Birbirini Yalanladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
- Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
- Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi
- Yılan Zehri Anne Sütünden Geçti, Ana-Kız Hayatını Kaybetti
- Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar