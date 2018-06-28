Galatasaraydan Ayrılan Antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya Transfer Oldu
Beşiktaş, Eski Futbolcusu Fernandes İçin Teklifte Bulundu
Fenerbahçe Ve Beşiktaş'ın İstediği Fellaini, Manchester United'da Kalıyor
İstanbul'da Sahne Alacak Shakira'nın İstekleri Pes Dedirtti
Almanya'da Bir Evde Meydana Gelen Patlama, Bir Kasabayı Tahliye Etti: 3 Ölü
İki Gün Boyunca Sokakta Kalıp Açlıktan Bitkin Düşen Yaşlı Kadını Polis Fark Etti
Ağrı'da 2 Haftadır Aranan Leyla'nın Babasından Yürek Yakan Sözler
Kapısız Soyunma Kabinine Kadınlardan Havlulu Çözüm
Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
Emniyet, Seçim Gecesi Silaha Sarılanlar İçin Özel Ekip Kurdu!
Tem'de Yan Yolu Su Bastı: Yoğunluk Yaşanıyor
Bitlis'te Büyük Operasyon! Mehmetçik Pkk'nın Belini Kırdı
Fetö'nün Okullarında Görev Yapan 17 Öğretmen İçin Gözaltı Kararı Çıktı, 5'i Yakalandı
Kahraman Şoför, Kaza Yapan Anne Ve Bebeğini Halk Otobüsüyle Hastaneye Yetiştirdi
Fetö Soruşturmasında, 28 İlde 57 Rütbeli Asker Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
İşte Tosun Ve Eşinin Yeni Görüntüleri! Lüks Mekanı Kapattırmış
Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücüler, Araçlarını Kurtarmak İçin Soyunup Suya Girdi
Görüntüler Pentagon'dan! Abd Ve Türk Askeri Yan Yana Münbiç'te
Leicester City'den Beşiktaşlı Vida İçin Dev Teklif!
Meteorolojiden Kritik Uyarı: İstanbul'da Sağanak Yağış Bugün De Devam Edecek

FETÖ'nün Okullarında Görev Yapan 17 Öğretmen İçin Gözaltı Kararı Çıktı, 5'i Yakalandı

FETÖ'NÜN OKULLARINDA GÖREV YAPAN 17 ÖĞRETMEN İÇİN GÖZALTI KARARI ÇIKTI, 5'İ YAKALANDI

FETÖ soruşturması kapsamında, örgüte ait okullarda görev yapan 17 öğretmene gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : Fetö'nün Okullarında Görev Yapan 17 Öğretmen İçin Gözaltı Kararı Çıktı, 5'i Yakalandı(8/10)4

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgüte ait okullarda görev yapan 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

17 ŞÜPHELİDEN 5'İ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt ile ilişkili özel okullarda çalışan ve örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatılan operasyonda hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

BANK ASYA'YA PARA YATIRMIŞLAR

Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bazılarının da FETÖ elebaşının talimatıyla örgütün finans kurumu Bank Asya'ya para yatırdıkları belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fetö  Nün  Okullarında  Görev  Yapan  17  Öğretmen  İçin  Gözaltı  Kararı  Çıktı  
5  İ  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER