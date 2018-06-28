Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgüte ait okullarda görev yapan 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

17 ŞÜPHELİDEN 5'İ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt ile ilişkili özel okullarda çalışan ve örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatılan operasyonda hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

BANK ASYA'YA PARA YATIRMIŞLAR

Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bazılarının da FETÖ elebaşının talimatıyla örgütün finans kurumu Bank Asya'ya para yatırdıkları belirtildi.

Kaynak: haberinburada