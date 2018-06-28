FETÖ'NÜN LÜKS MALİKâNESİNDE GİZLİ BÖLME VE ALTIN ALARMI
Fethullah Gülen'in Türkiye'ye gelmesi halinde kalacağı öne sürülen ev bilirkişi tarafından incelendi. Gizli bölmelerin ve gömülü altınların olduğu iddia edilen evin ihtişamı şaşkınlık yarattı.
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş adamı Sami Şentürk'ün, Mudanya'da bulunan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye geldiğinde kalacağı öne sürülen malikanede, bilirkişi incelemede bulundu. Yapılan incelemenin sonunda, iki blok ve bir misafirhaneden oluşan konutlarda iddia edildiği gibi gizli bölme olmadığına yer verildi. Burada, daha önce savcılık talimatı ile yapılan aramada gömülü olduğu iddia edilen altınlar da bulunamamıştı.
FETHULLAH GÜLEN TÜRKİYE'YE GELDİĞİNDE KALACAKTI
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bursa'da sürdürülen operasyonlarda, Sami Şentürk tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanıklar, Şentürk'ün Mudanya Yolu üzerinde bulunan 2008 yılında, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine benzeyen, 16 bin 730 metrekare alan üzerine malikane yaptırdığını söyledi. Gizli tanıklar, Gülen'in Türkiye'ye gelmesi halinde burada kalacağını öne sürdü.
"GİZLİ BÖLMELER VE GÖMÜLÜ ALTINLAR VAR"
Aynı gizli tanıklar, malikanede örgütsel toplantıların yapıldığı mavi kubbeli villa ve müştemilatındaki gizli bölümlerle, gizli sürgülü dolapta ve toprağa gömülü halde firari iş adamı Akın İpek'e ait altınlar ve para olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine mahkeme, Şentürk ailesinin yaşadığı bu binaların üçüncü kişilere satışı ve devrinin önlemesi için tedbir kararı aldı.
BİLİRKİŞİ İNCELEMEDE BULUNDU
Yargılama devam ederken polis, malikanede belirtilen noktalarda altın ve para aradı. İnceleme sonrası herhangi bir ize rastlanmayınca dönemin Cumhuriyet Savcısı İbrahim Karakaç 'Kovuşturmaya yer olmadığı'na karar verdi. Bilirkişi yaptığı inceleme sonrası hazırladığı raporda, konutlarda iddia edildiği gibi gizli bölme bulunmadığına yer verdi. Buna ek olarak malikanede gizli bölme bulunmadığı, normalin dışında ekstra tasarlanmış bölümlerin de yer almadığı görüşünü mahkemeye fotoğraflarla iletti. Malikane hakkındaki son kararı ise yargılamanın yapıldığı Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği belirtildi.
ŞU AN 12 KİŞİLİK 2 AİLE YAŞIYOR
Gizli tanıkların, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yaptırılan malikanenin içi görüntülendi. Toplam 12 kişiden oluşan iki ailenin yaşadığı binalarda sauna, hamam ve yarı olimpik yüzme havuzu ile misafirhane bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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