FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki akademik yapılmasına ilişkin davada mahkeme heyeti, 16 sanığı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ/PDY'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılmasına ilişkin 7'si tutuklu, 3'ü firari 35 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 16 sanığı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı. 19 sanığın dosyasını ise ayırarak yargılanmalarının ayrı bir dosya üzerinden devam etmesine karar verdi.

BERAATLARINI İSTEDİLER

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN CEZA

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 sanığı 7,5'ar yıl, 5 sanığı 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Etkin pişmanlıktan faydalanan bir sanığa 3 yıl 4 ay, 2 sanığa ise 3'er yıl 1'er ay 15'er gün hapis cezası vererek tutuklu sanıklardan İbrahim Kılıç'ı tahliye etti.

28 SANIKTA BYLOCK TESPİT EDİLMİŞTİ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin 7'si doçent, 16'sı araştırma görevlisi 35 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 sanıkta örgütün şifreli yazışma sistemi ByLock uygulamasının tespit edildiği belirtilmişti. Bazı sanıklarda örgütsel özel anlamı olduğu belirtilen 1 ABD Doları ele geçirildiği, bazı sanıkların TMSF'ye devredilen Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu, bazı sanıkların ise örgütün yayın kuruluşlarının platformdan çıkartılması üzerine Digitürk aboneliklerini sonlandırdıkları ifade edilmişti.

"KAMU ÜNİVERSİTELERİ ÖRGÜTÇE KUŞATILDI"

Örgütün amaçlarına ulaşabilmek için üniversitelerde en katı şekilde örgütlenme biçimine gittiği anlatılan iddianamede, "Örgüt liderinin talimatı ile tüm kamu üniversitelerini ele geçirmek için örgütlenmiştir. Örgüt hakimiyetinin etkin olduğu taşra üniversitelerinde akademik kadrolar açılıp bu kadrolara yerleştirdikleri örgüt üyelerini daha sonra büyük üniversitelere geçişi sağlanmış, bütün kamu üniversiteleri adeta örgütçe kuşatılmıştır" denilmişti.

Kaynak: haberinburada