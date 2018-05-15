Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 31'i muvazzaf 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DENİZ KUVVETLERİ'NDE MAHREM İMAMLARLA İLETİŞİM KURULMUŞ

Başsavcılık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile örgütün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN 7 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında, halen aktif görevde bulunan 4 albay, iki yarbay, 9 binbaşı, 13 yüzbaşı ve 3 üsteğmen ile daha önce haklarında idari işlem yapılan iki binbaşı ve bir yüzbaşı için gözaltı kararı alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 34 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlattı.

Şu ana kadar 19 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: haberinburada