Kınamaktan Çekinenler Var! Katliama Kim Ne Dedi
İşsizlikte Sevindiren Rakam! Düşüşe Geçti
Fetö'nün Deniz Kuvvetlerindeki Yapılanmasına Operasyon: 34 Kişi İçin Gözaltı Kararı
Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Almanya'da Ameliyat Oldu
Burcu Esmersoy Nikah Sonrası Soyadını Suyabatmaz Olarak Güncelledi
Galatasaraylı Futbolcuların Göztepe Maçında Oruç Tutup Tutmayacağı Belli Değil
Kanser Tedavisi İçin İsviçre'ye Gidecekti; Havalimanında Hayatını Kaybetti
İşte Ramazan Ayında Oruç Tutanları Bekleyen Hava
İsrail Katliamda Sınır Tanımıyor! 8 Aylık Bebeği De Şehit Ettiler
Sembol Oyununu Kazanan İsimler Belli Oldu, Aileleri Adaya Geliyor
17 Yaşındaki Genç Apartmanda Canına Kıydı!
Dolar Ve Euro Tarihi Rekora Ulaştı
Erdoğan, Abd'ye Resti Çekti: Başımızın Çaresine Bakarız!
Son Dakika! Benzin Motorin Ve Lpg'ye Zam Geldi
Hadise Kendisine Eskiden Çirkindi Beğenmemiştim Diyen Serhat Akın'a 1 Tl'lik Dava Açıyor
Polis Memuru Veli, Okul Önünde Soygun Yapmaya Çalışan Silahlı Şüpheliyi Vurdu
Mourinho İle Yollarını Ayırdı, Benfica Talip Oldu
Ortadoğu Karıştı, Dolar Yükselişe Geçti!
Arda Turan, Babasının Durumuyla İlgili Paylaşım Yaptı
Beşiktaş, Talisca Transferi İçin İtalya'ya Çıkarma Yaptı

FETÖ'nün Deniz Kuvvetlerindeki Yapılanmasına Operasyon: 34 Kişi İçin Gözaltı Kararı

FETÖ'NÜN DENİZ KUVVETLERİNDEKİ YAPILANMASINA OPERASYON: 34 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda çoğu yüksek rütbeli askerlerin mahrem imamlarla iletişim kurduğu ortaya çıkınca 7 ilde operasyon başlatıldı. 31'i muvazzaf 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : Fetö'nün Deniz Kuvvetlerindeki Yapılanmasına Operasyon: 34 Kişi İçin Gözaltı Kararı(5/10)1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 31'i muvazzaf 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DENİZ KUVVETLERİ'NDE MAHREM İMAMLARLA İLETİŞİM KURULMUŞ

Başsavcılık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile örgütün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN 7 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında, halen aktif görevde bulunan 4 albay, iki yarbay, 9 binbaşı, 13 yüzbaşı ve 3 üsteğmen ile daha önce haklarında idari işlem yapılan iki binbaşı ve bir yüzbaşı için gözaltı kararı alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 34 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlattı.

Şu ana kadar 19 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fetö  Nün  Deniz  Kuvvetlerindeki  Yapılanmasına  Operasyon  34  Kişi  İçin  Gözaltı  Kararı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER