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FETÖ'nün altın çocuğunun ölüm sebebi ortaya çıktı

FETÖ'NÜN ALTIN ÇOCUĞUNUN ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'den tutuklanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in otopsisindeki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin kalp krizi olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 19:40
Puan Ver : Fetö'nün Altın Çocuğunun Ölüm Sebebi Ortaya Çıktı(10/10)6

FETÖ'den tutuklanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in otopsisindeki ilk bulgular belli oldu. İlk bulgulara göre ölüm sebebinin kalp krizi olduğu ortaya çıktı.

İLK BULGULARA GÖRE ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde hayatını kaybeden FETÖ/PDY tutuklusu eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in otopsisinin tamamlandığını belirterek, kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu, otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin kalp krizi olup, rapor sonucunun beklendiğini açıkladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

FETÖ'NÜN EMNİYETTEKİ KRİTİK İSİMLERİNDENDİ

FETÖ'nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir'deki bir alışveriş merkezinde geçen ay polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

DENİZ BAYKAL VE MHP'Lİ YÖNETİCİLERE KUMPAS DAVASI SANIĞIYDI

Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın sanıkları arasında bulunuyordu.

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Kaynak: haberinburada



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