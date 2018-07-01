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Fetö'nün Altın Çocuğu Cezaevinde Ölü Bulundu
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FETÖ'NÜN ALTIN ÇOCUĞU CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU


FETÖ'nün altın çocuğu cezaevinde ölü bulundu
Tarih : 01 Temmuz 2018, 23:20
Puan Ver : Fetö'nün Altın Çocuğu Cezaevinde Ölü Bulundu(6/10)2

Siyasetçilere kurulan kaset kumpası ile ilgili görülen davada yargılanan eski istihbarat müdürü Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu. Güven FETÖ'nün altın çocuğu olarak nitelendiriliyordu.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, kamu görevinden ihracından önce Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Güven'in, bugün saat 18.30 sıralarında koğuşunda kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

FETÖ'NÜN EMNİYETTEKİ KRİTİK İSİMLERİNDENDİ

FETÖ'nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir'deki bir alışveriş merkezinde geçen ay polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın sanıkları arasında bulunuyordu.

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Kaynak: haberinburada



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