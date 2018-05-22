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Fetö'nün Altın Çocuğu Ankara Eski İstihbarat Şube Müdürü Tutuklandı
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FETÖ'nün Altın Çocuğu Ankara Eski İstihbarat Şube Müdürü Tutuklandı

FETÖ'NÜN ALTIN ÇOCUĞU ANKARA ESKİ İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalanan ve FETÖ'nün "Altın çocuklar" adını verdiği emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven tutuklandı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Fetö'nün Altın Çocuğu Ankara Eski İstihbarat Şube Müdürü Tutuklandı(7/10)3

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinde polisin düzenlediği operasyonla eşi eski hakim Sevda Güven ile yakalanan FETÖ/PDY'nin "Altın çocuklar" adını verdiği emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan firari sanık eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven tutuklandı.

FETÖ'NÜN "ALTIN ÇOCUĞU" VE EŞİNE OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkına düzenlenen operasyonda karısı firari sanık eski hakim Sevda Güven (45) ile yakalanan, terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu bildirilen ve Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerince "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" aranan kaset kumpasçılarından eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Zeki Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının eşi Sevda Güven ise Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'a gönderildi.

BUZDOLABINDA 14 BİN EURO VE SAHTE NÜFUS CÜZDANLARI ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında şüpheli Zeki Güven'in yaşadığı evde yaptığı aramada, buzdolabına gizlenmiş 14 bin 400 avro, çiftin adlarına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları, diz üstü bilgisayar ile cep telefonu ele geçirildi.

BAYKAL VE MHP'Lİ YÖNETİCİLERİN ÖZEL HAYATLARINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAN SANIKLAR ARASINDA

Zeki Güven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 zanlı hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki sanıklar arasında yer alıyor.

"ALTIN ÇOCUKLAR" İÇİNDE BULUNUYORDU

Bu arada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgütün Emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler arasında gördüğünden "Altın çocuklar" içinde bulunduğu bildirilen Zeki Güven'in, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, polise yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği öğrenildi.

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Kaynak: haberinburada



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