FETÖ'DEN YARGILANAN ATALAY HATIRLAMIYORUM DEDİ, DAVANIN SEYRİ DEĞİŞTİ
Konya'da FETÖ'ye ait bir yurtta gösteri yaptığı söylenen komedyen Atalay Demirci, mahkemede "Herhangi bir şey hatırlayamadım" dedi. Demirci'nin davası bilirkişi raporunun beklenilmesi için 1 Kasım'a ertelendi.
FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci'nin yargılanmasına devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya, Demirci ile avukatı ve yakınları katıldı.
"HERHANGİ BİR ŞEY HATIRLAYAMADIM"
Mahkeme Başkanı Cem Boztaş, bir önceki ara karar gereği dosyaya gelen evrakları okudu. Boztaş, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifadesi alınan Erdinç K.'nın, "Atalay Demirci, Konya'da cemaate ait bir yurtta düzenlenen programda gösteri yaptı" dediğini kaydetti. Erdinç K.'nın bu ifadeleri sorulan Demirci, "Bana okumuş olduğunuz Erdinç K. ile ilgili herhangi bir şey hatırlayamadım" dedi.
DAVA ERTELENDİ
Beyanların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celsede dinlenilmesine ve Demirci'den ele geçirilen dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporunun beklenilmesine karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 1 Kasım 2018'e erteledi.
Kaynak: haberinburada
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