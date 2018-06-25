Cezaevlerinde kullanılan oyların da kesin sonuçları geldi. FETÖ'cü mahkumların yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevinde en çok oyun HDP'ye çıkması dikkat çekti.

Yoğunlukla FETÖ üyelerinin de kaldığı cezaevlerinde bulunan mahkumların oy kullandığı sandıklarda hemen hemen her aday ve partiye oy çıktı. Oransal olarak en çok oyu ise Muharrem İnce aldı. HDP ise cezaevlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde oy aldı. Büyük çoğunluğunu FETÖ'cü mahkumların oluşturduğu Silivri Cezaevi'nde HDP rekor kırdı.

SİLİVRİ'DE HDP'YE 4 BİN OY ÇIKTI

FETÖ tutuklularının da yer aldığı Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki cezaevlerinde de 4 bin 289 oyla en çok oyu alan cumhurbaşkanı adayı İnce oldu.

Silivri'deki L tipi kapalı cezaevlerinde bin 768 tutuklu Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 45 tutuklu ise Akşener'den yana tercih kullandı.

Karamollaoğlu 153, Perinçek ise 11 oy aldı. Demirtaş'ın oy sayısı ise bin 899 olarak belirlendi.

Silivri cezaevlerinde en çok oyu alan parti ise 4 bin 39 oyla HDP oldu. AK Parti 2 bin 356 ve CHP bin 738 oy alırken, MHP'ye de bin 442 oy verildi. İYİ Parti 793 tutuklu tarafından tercih edilirken, Saadet Partisi 398 oy aldı.

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Kaynak: haberinburada