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FETÖ'CÜLERİN İLTİCASINI KABUL EDEN YUNANİSTAN'A HÜKÜMETTEN SERT TEPKİ


FETÖ'cülerin ilticasını kabul eden Yunanistan'a Hükümetten sert tepki
Tarih : 24 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Fetö'cülerin İlticasını Kabul Eden Yunanistan'a Hükümetten Sert Tepki(5/10)1

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın darbeci Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebini kabul etmesine internet sitesi üzerinden tepki gösterdi:

Sert ifadelerin kullanıldığı açıklamada şunlar denildi:

"DARBECİLERİ KORUDUKLARI TESCİLLENDİ"

Yunanistan Danıştayı uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak darbeci Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanımıştır.

Böylece Yunanistan'ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz.

Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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