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FETÖ'cü seçmen polemiği! Bahçeli: Belli adaylara yönlendiriliyorlar

FETÖ'CÜ SEÇMEN POLEMİĞİ! BAHÇELİ: BELLİ ADAYLARA YÖNLENDİRİLİYORLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ'nün seçmen ayağını diri tutmak ve belirlenmiş adaylara yönlendirmek amacıyla hangi çalışmalar, hangi sinsi faaliyetler yapılıyor, tezgah mı söz konusudur?" dedi.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Fetö'cü Seçmen Polemiği! Bahçeli: Belli Adaylara Yönlendiriliyorlar(10/10)6

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ'nün seçmen ayağını diri tutmak ve belirlenmiş adaylara yönlendirmek amacıyla hangi çalışmalar, hangi sinsi faaliyetler yapılıyor? FETÖ ile mücadeleyi savsaklamak, sulandırmak, söndürmek amacıyla gizli bir faaliyet olduğuyla ilgili biz milletimizi uyarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İMZA SÜRECİNİN TAMAMLANMASINA 3 GÜN KALDI

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Cumhurbaşkanı adaylarının imza süreci devam ediyor. Meral Akşener ve diğer İYİ Parti yöneticileri '100 bin imzanın geçildiğini' söylüyorlar. Ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine Bahçeli, imza sürecinin tamamlanmasına 3 gün kaldığını hatırlattı.

BAHÇELİ, "FETÖ'NÜN OYLARI KİMLERE İMZA OLARAK GİTTİ?" SORUSUNU YÖNELTTİ

"Merak ediyorum; Emin Çölaşan imza verdi mi? Rahmi Turan imza verdi mi? Yılmaz Özdil imza verdi mi" sorusunu yönelten Bahçeli, şöyle devam etti: 7 Haziran seçimlerinde bağımsız milletvekili adayları 488 bin 226 oy almışlardı. Bu, yüzde 1,08'e tekabül ediyor. 1 Kasım'da da bağımsız milletvekili adayları 51 bin 38 oy aldı. Mesela şu anda içeride bulunan veya kaçak halde bulunanlar arasında yer alan FETÖ'cülerden bazılarını dikkate alalım. Hakan Şükür, FETÖ'cü eski futbolcu 48 bin 793 oy almıştı. Yakup Saygılı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele eski Müdürü 33 bin 57 oy aldı. Ali Fuat Yılmazer, İstanbul İstihbarat eski Şube Müdürü, 59 bin 697 oy almıştı. İstanbul Terörle Mücadele eski Şube Müdürü Yurt Atayün 41 bin 762 oy aldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele eski Şube Müdürü Nazmi Ardıç 39 bin 881 oy aldı. Sadece İstanbul, İzmir ve Ankara'daki bağımsız adaylara 249 bin 67 oy verildi. Bu oylar şimdi kimlere imza olarak gitti?"

"TEZGAH MI SÖZ KONUSU"

"CHP'nin açık ve yoğun desteği, görevden alınan, kamudan ihraç edilen, açığa alınan toplam 115 bine yakın mağdur kitle de dikkate alındığında bunlar kime ve nasıl kanalize ediliyor?" diyen Bahçeli, şunları kaydetti: FETÖ'nün seçmen ayağını diri tutmak ve belirlenmiş adaylara yönlendirmek amacıyla hangi çalışmalar, hangi sinsi faaliyetler yapılıyor? FETÖ ile mücadeleyi savsaklamak, sulandırmak, söndürmek amacıyla gizli bir faaliyet olduğuyla ilgili biz milletimizi uyarıyoruz. FETÖ'nün seçmen desteği var mıdır? Varsa ne kadar olacak? Terörle mücadeleyi zaafa uğratmak maksadıyla 15 Temmuz'un rövanşını sözde demokrasi kanallarından engellemek niyetiyle bir tezgah mı söz konusudur?"

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Kaynak: haberinburada



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