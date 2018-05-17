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FETÖ'cü Önder Aytaç'ın Mısır ve Nijerya'daki Görüntüleri Ortaya Çıktı

FETÖ'CÜ ÖNDER AYTAÇ'IN MISIR VE NİJERYA'DAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve FETÖ'nün beyin takımında yer alan Önder Aytaç'ın, Mısır ve Nijerya'daki görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 10:40
Puan Ver : Fetö'cü Önder Aytaç'ın Mısır Ve Nijerya'daki Görüntüleri Ortaya Çıktı(6/10)2

FETÖ'nün beyin takımında yer alan eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi Önder Aytaç'ın, Mısır ve Nijerya'daki görüntüleri ortaya çıktı.

NİJERYA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Nijerya'da FETÖ/ PDY'ye ait bir hastanenin misafirhanesinde ailesiyle birlikte kalan Önder Aytaç'ın, Nijerya'da bindiği araç ve toplantı yaptığı FETÖ'cüler adım adım Türk istihbarat birimleri tarafından takip ediliyor. Aytaç'ın, Mısır'da da izlendiğine yönelik görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

GÜLEN'İ TANRI YERİNE KOYMUŞTU

Aytaç, Twitter'daki hesabından FETÖ'nün elebaşı Gülen'i "tanrı" yerine koymuş ve "Hocaefendi bize şah damarımızdan daha yakındır. O yaptıklarımızı duyar, görür, bilir" iddiasında bulunmuştu. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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