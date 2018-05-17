FETÖ'CÜ ÖNDER AYTAÇ'IN MISIR VE NİJERYA'DAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve FETÖ'nün beyin takımında yer alan Önder Aytaç'ın, Mısır ve Nijerya'daki görüntüleri ortaya çıktı.
FETÖ'nün beyin takımında yer alan eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi Önder Aytaç'ın, Mısır ve Nijerya'daki görüntüleri ortaya çıktı.
NİJERYA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
Nijerya'da FETÖ/ PDY'ye ait bir hastanenin misafirhanesinde ailesiyle birlikte kalan Önder Aytaç'ın, Nijerya'da bindiği araç ve toplantı yaptığı FETÖ'cüler adım adım Türk istihbarat birimleri tarafından takip ediliyor. Aytaç'ın, Mısır'da da izlendiğine yönelik görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.
GÜLEN'İ TANRI YERİNE KOYMUŞTU
Aytaç, Twitter'daki hesabından FETÖ'nün elebaşı Gülen'i "tanrı" yerine koymuş ve "Hocaefendi bize şah damarımızdan daha yakındır. O yaptıklarımızı duyar, görür, bilir" iddiasında bulunmuştu. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Gözlerine İnanamadılar! Bahçelerinde Gömülü Kasadan Hazine Çıktı
- Hindistan'da Kum Fırtınası Devam Ediyor: 1 Ölü, 13 Yaralı
- Alman Turist Havalimanında Şaka Yapmak İstedi, Başına Gelmeyen Kalmadı
- Diplomatik Gerilim Tırmanıyor! İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarını Dışişleri'ne Çağırdı
- Çinli Kadın Satın Aldığı Köpeğin Ayı Olduğunu 2 Yıl Sonra Fark Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar