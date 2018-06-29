FETÖ'CÜ ADİL ÖKSÜZ'Ü ARAYAN EKİBİN BAŞINDAKİ POLİS FETÖ'DEN TUTUKLANDI
FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz ile birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Özoğluöz, bir yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı.
ADAPAZARI'NDA GÖZALTINA ALINDILAR
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, bir yıl önce Ankara'da FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması kapsamında yapılan çalışmada ele geçirilen hafıza kartının incelenmesi sonrasında başlatıldı. MİT'in ele geçirdiği SD kartta, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı tespit edilen yeni isimler arasında yer alan, darbe girişimi sonrasında Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev alan Ercan Özoğluöz, genel müdürlük tarafından açığa alındı. Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Özoğluöz ve birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan, örgüte üye olmak suçundan Adapazarı'nda gözaltına alınıp tutuklandı.
EKİBİN BAŞINDA YER ALIYORDU
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ercan Özoğluöz ile komiser Muhittin Fidan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ercan Özoğluöz, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ü Sakarya'da aramak için oluşturulan ekibin de başında yer almıştı.
Kaynak: haberinburada
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