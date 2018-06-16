FETÖ ÜYESİ 100 KİŞİYİ DEŞİFRE EDEN YEĞEN GÜLEN: SOYADINI İSTEMİYORUM
FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in yeğeni Fatma Nur Gülen, İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla örgüt evinde yakalandı. İkinci kez ifade vermek isteyen ve itiraflarıyla etkin pişmanlıktan yararlanan Gülen, örgütteki 100'e yakın ismi tek tek açıkladı. Yeğen Gülen, elebaşı Gülen'in tüm ailesini de grafik çizerek polise anlattı.
ÖRGÜT EVİNDE YAKALANDI
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Fatma Nur Gülen, İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla örgüt evinde yakalandı. Örgütün hijyen evlerinden sorumlu olduğu tespit edilen Gülen, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
ÖRGÜTTEKİ 100 İSMİ TEK TEK AÇIKLADI
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre ikinci kez ifade vermek isteyen ve itiraflarıyla etkin pişmanlıktan yararlanan Gülen, örgütteki 100'e yakın ismi tek tek açıkladı. Örgüt için ev ablalığı yaptığı dönemde kaldıkları evlere para aktaran, örgüt üyesi genç kızlar, diğer ablalar, mütevelli heyetlerdeki kişiler, okul yapılanması ve mahrem abiler hakkında bilgiler verdi. Yeğen Gülen, elebaşı Gülen'in tüm ailesini de grafik çizerek polise anlattı.
"SOYADINI İSTEMİYORUM"
Fatma Nur Gülen, itiraflarında şunları söyledi: "Ben Fethullah Gülen'in öz yeğeniyim. Abilerim Şamil ve Yasir Gülen çalıştıkları kurumlardan ihraç edildi. En büyük abim Tavus Bin Keysan Gülen'in ismini amcam Fethullah Gülen koymuş. Darbeden önceki zamanda annem ve babamla soy ismimizden dolayı tartıştık ve artık Gülen soyadını taşımak istemediğimi söyledim ve o günden bu yana halen ailemle görüşmüyorum. 2005 yılında Fatih Üniversitesi'nde okurken bu yapıyı tanımaya başladım. Kaldığım evde Nergis İnkaya bana 'Bundan sonra bu evin ev ablası sensin' dedi. İstemedim ancak ısrar edince kabul ettim. Bu yapının içinde yer almak istemiyordum, ancak Gülen'in yeğeni olduğum için tepki çekerim diye korktum. Her ne kadar bu yapının üniversitesinde okuduysam da evlerinde kaldıysam da bunlar tamamen babamın baskıları ile olmuştur. Ben de mağdur edildim."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
- Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
- Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
- Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar