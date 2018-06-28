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FETÖ Soruşturmasında, 28 İlde 57 Rütbeli Asker Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

FETÖ SORUŞTURMASINDA, 28 İLDE 57 RÜTBELİ ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Fetö Soruşturmasında, 28 İlde 57 Rütbeli Asker Hakkında Gözaltı Kararı Verildi(5/10)1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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