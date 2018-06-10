NTV'de katıldığı canlı yayında, Milli Savunma Üniversitesi rektörünün FETÖ'cü olduğunu iddia eden Muharrem İnce, rektör Erhan Afyoncu'nun yayına katılma talebi ile zor anlar yaşadı.

NTV canlı yayınına katılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'canlı yayına bağlanma krizi yaşadı.

İnce "Harp Akademileri'ni kapattılar Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar o da FETÖ'cü çıktı" dedi. İnce'nin bu iddiasının asılsız olduğu kısa bir süre içinde anlaşıldı.

REKTÖR AFYONCU BAĞLANMAK İSTEDİ

Sunucu, Rektör Erhan Afyoncu'nun hakkındaki iddiaları düzeltmek için programa bağlanmak istediğini ifade etti. Bunun üzerine İnce, "Doğru'dur. Dekan olacak o. Ben 4 yıllık üniversite mezunuyum o yüzden, rektör ve dekan ayrımını bilirim" dedi.

150 ŞUBE MÜDÜRÜNDEN BİRİ

Ancak İnce'nin "FETÖ'cü dekan" iddiasının da asılsız olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Sunucu bir kere daha cevap hakkı için telefon bağlantısı talebi olduğunu bildirdi. İnce, gergin ve kızgın bir ifade ile her isteyenin programa bağlanmamasını istedi. İnce'nin kastettiği kişinin üniversitede görevli 150 şube Müdüründen biri olan Kadir Atakan olduğu belirtildi.

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Kaynak: haberinburada