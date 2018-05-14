FETÖ DAVALARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN KOMUTANA FETÖ GÖZALTISI
Silivri İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan ve FETÖ yargılamalarının yapıldığı duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu Binbaşı Mustafa Yoldaş FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alındı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Ankesör' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yoldaş'ın evi, makamı ve aracında arama yapıldı.
Silivri İlçe Jandarma Komutanı ve Silivri Cezaevi yanında bulunan FETÖ davalarının görüldüğü duruşma salonlarının da güvenliğinden sorumlu Mustafa Yoldaş FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alındı. Binbaşı Yoldaş'ın evinde, makamında ve aracında arama yapıldı.
AĞUSTOSTA GÖREVE BAŞLAMIŞTI
Geçen yıl ağustos ayında Şırnak Uludere İlçe Jandarma komutanıyken Silivri'ye tayin edilen Binbaşı Mustafa Yoldaş, 15 Ağustos itibarıyla Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlamıştı. Yoldaş, aynı zamanda Silivri'de bulunan FETÖ yargılamalarının yapıldığı duruşma salonlarının güvenliğinden sorumluydu.
CUMA GÜNÜ GÖZALTINA ALINDI
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ankesör soruşturması kapsamında şüpheli olduğu belirlenen Mustafa Yoldaş, geçen cuma günü sabah saatlerinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından lojmanında gözaltına alındı.
AĞRI'YA GÖTÜRÜLDÜ
Evinde, makamında ve aracında arama yapılan Yoldaş, soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmek üzere bu ile götürüldü. Şüphelinin Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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