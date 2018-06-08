FETÖ ÇATI DAVASINDA 4 İSME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY çatı davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
ESKİ SAMANYOLU GRUBU BAŞKANI KARACA'NIN DA ARALARINDA OLDUĞU 4 KİŞİYE MÜEBBET HAPİS CEZASI
15 Temmuz darbe girişimi öncesi açılan 75 sanıklı FETÖ çatı davasında kararını açıklayan mahkeme, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da arasında bulunduğu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Kaynak: haberinburada
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