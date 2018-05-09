FETÖ, 49 MİLYON KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİNİ KOPYALAMIŞ
Afyon'da FETÖ soruşturması kapsamında 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonda sahte kimlik hazırlayan düzenek ele geçirildi. Örgütün elinde 49 milyon kişinin kimlik ve adres bilgilerinin bulunduğu ortaya çıktı.
Afyonkrahaisar'da Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalananlar arasında örgütün gaybubet evlerine örgüte sahte kimlik hazırlayan şahıs ile örgütün sözde Afyonkarahisar il imamı ve yardımcılarının da bulunduğu bildirildi.
28 ADRESE OPERASYON
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine gece yarısı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğünce 28 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, araması bulunan 20 kişi ile bunlarla birlikte hareket ettiği belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği bildirildi.
SAHTE KİMLİK YAPAN APARATLAR ELE GEÇİRİLDİ
Gaybubet evlerinde saklanarak, örgütsel faaliyetlere devam eden şahısların tespitine, örgütün 2018 sözde Afyonkarahisar yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 28 farklı adreste yapılan aramalarda, sahte kimlik yapımında kullanılan 9 aparat, 18 adet sahte kimlik, 81 cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 euro para ele geçirildi.
49 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ BULUNDU
Ayrıca, yürütülen soruşturma neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Afyonkarahisar sözde il imamı ve yardımcılarının bulunduğu şahıslar ile, ülke genelinde firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şahısında yakalandığı bildirildi. Şahsın incelenen dijital materyalinde sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içerir 49 milyon şahsa ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler ele geçirilirken, İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturmanın çok yönlü olarak devam etti belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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