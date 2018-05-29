FETİH TANITIM FİLMİNDE DİKKAT ÇEKEN MÜZİK DETAYI: ZAHİD BİZİ TAN EYLEME
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinde çalan "Zahid Bizi Tan Eyleme" şarkısı İstanbul'un fethine özel hazırlanan videoda da bulunması dikkat çekti.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinde çalan "Zahid Bizi Tan Eyleme" şarkısı Cumhurbaşkanlığı'nın İstanbul'un fethine özel hazırladığı videoda da bulunması dikkat çekti.
MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİYLE POPÜLER HALE GELDİ
70'li 80'li yıllarda özellikle sol siyaset tarafından dinlenen şarkı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tekrar popüler hale geldi. Dizide Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinde çalan Zahid Bizi Tan Eyleme şarkısı internette tıklanma rekorları kırmıştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN İSTANBUL'UN FETHİNE ÖZEL HAZIRLADIĞI VİDEODA GEÇMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Cumhurbaşkanlığı'nın İstanbul'un fethinin 565. yılına özel hazırladığı videoda tıklanma rekorları kıran Muhyi'ye ait şiirinin geçmesi dikkat çekti.
PEK ÇOK TARİHİ İSİM TEMSİL EDİLDİ
Özel efektler kullanılan videoda Fatih Sultan Mehmet'ten Abdülhamit Han'a, Atatürk'ten Menderes'e ve Turgut Özal'a kadar pek çok tarihi isim temsil edildi. Üç hilalli Osmanlı sancağının da sık sık göründüğü videonun sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkıyor.
"ZAHİD BİZİ TAN EYLEME" ŞİİRİNİ YAZAN MUHYİ'NİN HAYATI
Doğum yılı bilinmiyor ama Konyalı olduğu, 1611 yılında sonradan geldiği İstanbul-Üsküdar'da Şekuri Tekkesi'nin avlusuna gömüldüğü biliniyor. Asıl adı, Bezcizade Muhyiddin Muhammed'dir. Önce "Halfeti Tarikatı"ndan, İstanbul'a gelince İdris-i Muhtefi'ye bağlanır. Fatih, Çarşamba'daki zaviyeye şeyh olur. Muhyi'nin divanı adlı eseri kaybolmuş. Kimi cönklerde, ozanın aruzla ya da heceyle yazılan şiirlerine rastlanıyor. Muhyi'nin döneminde iyi bir ozan olduğu anlaşılıyor.
Şarkının sözleri şu şekilde:
Zahid bizi tan eyleme
Hak ismin okur dilimiz
Sakın efsane söyleme
Hazret'e varır yolumuz
Sayılmayız parmağ ile
Tükenmeyiz kırmağ ile
Taşramızdan sormağ ile
Kimse bilmez ahvalimiz
Erenler yolun güderiz
Çekilip hakk'a gideriz
Gaza-yı ekber ederiz
İmam ali'dir ulumuz
Erenlerin çoktur yolu
Cümlesine dedik beli
Gören bizi sanır deli
Usludan yeğdir delimiz
Tevhid eden deli olmaz
Allah deyen mahrum kalmaz
Her seher açılır solmaz
Bahara erer gülümüz
Muhyi sana olan himmet
Aşık isen cana minnet
Elif allah mim muhammed
Kisvemizdir dalımız
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar