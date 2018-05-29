Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinde çalan "Zahid Bizi Tan Eyleme" şarkısı Cumhurbaşkanlığı'nın İstanbul'un fethine özel hazırladığı videoda da bulunması dikkat çekti.

MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİYLE POPÜLER HALE GELDİ

70'li 80'li yıllarda özellikle sol siyaset tarafından dinlenen şarkı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tekrar popüler hale geldi. Dizide Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinde çalan Zahid Bizi Tan Eyleme şarkısı internette tıklanma rekorları kırmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN İSTANBUL'UN FETHİNE ÖZEL HAZIRLADIĞI VİDEODA GEÇMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanlığı'nın İstanbul'un fethinin 565. yılına özel hazırladığı videoda tıklanma rekorları kıran Muhyi'ye ait şiirinin geçmesi dikkat çekti.

PEK ÇOK TARİHİ İSİM TEMSİL EDİLDİ

Özel efektler kullanılan videoda Fatih Sultan Mehmet'ten Abdülhamit Han'a, Atatürk'ten Menderes'e ve Turgut Özal'a kadar pek çok tarihi isim temsil edildi. Üç hilalli Osmanlı sancağının da sık sık göründüğü videonun sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkıyor.

"ZAHİD BİZİ TAN EYLEME" ŞİİRİNİ YAZAN MUHYİ'NİN HAYATI

Doğum yılı bilinmiyor ama Konyalı olduğu, 1611 yılında sonradan geldiği İstanbul-Üsküdar'da Şekuri Tekkesi'nin avlusuna gömüldüğü biliniyor. Asıl adı, Bezcizade Muhyiddin Muhammed'dir. Önce "Halfeti Tarikatı"ndan, İstanbul'a gelince İdris-i Muhtefi'ye bağlanır. Fatih, Çarşamba'daki zaviyeye şeyh olur. Muhyi'nin divanı adlı eseri kaybolmuş. Kimi cönklerde, ozanın aruzla ya da heceyle yazılan şiirlerine rastlanıyor. Muhyi'nin döneminde iyi bir ozan olduğu anlaşılıyor.

Şarkının sözleri şu şekilde:

Zahid bizi tan eyleme

Hak ismin okur dilimiz

Sakın efsane söyleme

Hazret'e varır yolumuz

Sayılmayız parmağ ile

Tükenmeyiz kırmağ ile

Taşramızdan sormağ ile

Kimse bilmez ahvalimiz

Erenler yolun güderiz

Çekilip hakk'a gideriz

Gaza-yı ekber ederiz

İmam ali'dir ulumuz

Erenlerin çoktur yolu

Cümlesine dedik beli

Gören bizi sanır deli

Usludan yeğdir delimiz

Tevhid eden deli olmaz

Allah deyen mahrum kalmaz

Her seher açılır solmaz

Bahara erer gülümüz

Muhyi sana olan himmet

Aşık isen cana minnet

Elif allah mim muhammed

Kisvemizdir dalımız

Kaynak: haberinburada