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Fethullah Gülen'in Kardeşi Banka Hesabını Hırsızla Savundu
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Fethullah Gülen'in Kardeşi Banka Hesabını Hırsızla Savundu

FETHULLAH GÜLEN'İN KARDEŞİ BANKA HESABINI HIRSIZLA SAVUNDU

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in, tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen Bank Asya'daki hesabı hesabı için "Evime iki kez hırsız girdi. Bu nedenle düğünde takılan takıları yatırdım" dedi.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 14:10
Puan Ver : Fethullah Gülen'in Kardeşi Banka Hesabını Hırsızla Savundu(10/10)6

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

KUTBETTİN GÜLEN YARGILANIYOR

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kutbettin Gülen, tutuklu bulunduğu Denizli Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda sanığın avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanıktan elde edilen materyallerle ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine gönderilen yazıya henüz cevap verilmediğini belirtti.

Tutuklu sanık Gülen, örgüt üyesi olmadığını, hiçbir maksatla örgüte para yardımı yapmadığını ileri sürerek tahliyesini talep etti.

'YÖNETİCİ DEĞİL DANIŞMANDIM'

Tanık M.P'nin "Gülen'in Çağlayan Matbaası'nın yöneticisi olduğu" yönündeki ifadelerinin sorulduğu sanık Gülen, "Çağlayan Matbaası'nda yöneticilik yapmadım. Ben matbaada danışman olarak çalıştım. Yönetici olarak çalışmış olsam bir yerde imzam olurdu." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin 19 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Müvekkilim, Fetullah Gülen'in kardeşi olmasından dolayı tutukludur. Tanıkların hiçbiri örgüt üyeliğini doğrular şekilde beyanda bulunmamıştır. Rahatsızlıkları vardır. Kendisinin bir emekli maaşı, bir de evi vardır. Örgüt üyesi veya yöneticisi olsa çok daha farklı konumda olurdu." ifadelerini kullandı.

BANK ASYA HESAPLARI SORULDU

Duruşma savcısı, sanığın Bank Asya kayıtlarının bulunduğunu, CD'nin mahkemeye ulaştığını kaydederek, 2013 Aralık'ta 23 bin lira olan hesap bakiyesinin 2015'in sonlarına doğru 140 bin liraya yükseldiğini, darbe girişiminin yaşandığı Temmuz 2016'da ise hesabın sıfırlandığına dikkati çekti.

Savcı, sanığın aynı bankadaki altın hesabında ise Şubat 2014 itibarıyla 37 bin 604 lira karşılığı 393,47 gram altın bulunduğuna işaret etti.

'EVİME HIRSIZ GİRDİ' AÇIKLAMASI

Mahkeme başkanının, Bank Asya'ya neden para ve altın yatırdığını sorması üzere Gülen, "Örgüte yardım için yatırmadım. Çocuklarım okuyordu. Maaşımı o bankadan alıyordum. Hiçbir terör örgütüne en ufak bir yardımım yoktur. Altın hesabı açtırdığımı hatırlamıyorum. Evime iki kez hırsız girdi. Bu nedenle düğünde takılan takıları yatırdım." şeklinde savunma yaptı.

"Ne zaman evlendin?" sorusuna sanığın "1984 yılında" cevabını vermesi üzerine mahkeme başkanı, "2014 yılına kadar neden bekledin?" diye sordu. Sanık Gülen, "Hırsız evime 2011 yılında girdi." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, Bank Asya kayıtlarıyla ilgili CD'nin bilirkişiye gönderilmesine, diğer tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ'DEN YAKALANMIŞTI

İzmir'de 2 Ekim 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Kutbettin Gülen'in, FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Çağlayan Matbaası'nda çalıştığı belirlenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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