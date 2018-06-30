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Fethullah Gülen'in Darbeyle Doğrudan Bağlantısını Gösteren Delil Abd'ye Gönderildi
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Fethullah Gülen'in Darbeyle Doğrudan Bağlantısını Gösteren Delil ABD'ye Gönderildi

FETHULLAH GÜLEN'İN DARBEYLE DOĞRUDAN BAĞLANTISINI GÖSTEREN DELİL ABD'YE GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanlığı, örgütün sivil imamı Hakan Çiçek'in, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdi.

Tarih : 30 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Fethullah Gülen'in Darbeyle Doğrudan Bağlantısını Gösteren Delil Abd'ye Gönderildi(6/10)2

Türkiye'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in iadesi için yeni bir hamle geldi. Adalet Bakanlığı, örgütün sivil imamı Hakan Çiçek'in, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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