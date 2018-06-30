FETHULLAH GÜLEN'İN DARBEYLE DOĞRUDAN BAĞLANTISINI GÖSTEREN DELİL ABD'YE GÖNDERİLDİ
Adalet Bakanlığı, örgütün sivil imamı Hakan Çiçek'in, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdi.
Türkiye'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in iadesi için yeni bir hamle geldi. Adalet Bakanlığı, örgütün sivil imamı Hakan Çiçek'in, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdi.
Kaynak: haberinburada
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