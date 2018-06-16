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Fernandes için geri sayım başladı

FERNANDES İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Eski oyuncusu Fernandes'i tekrar takıma katma düşüncesi olan Beşiktaş, Oğuzhan ya da Tolgay ikilisinden birisinin takımdan gitmesi durumunda harekete geçecek.

Tarih : 16 Haziran 2018, 11:40
Puan Ver : Fernandes İçin Geri Sayım Başladı(6/10)2

Transfer çalışmalarında eski yıldızlarından Manuel Fernandes'i de gündeminde tutan Beşiktaş, Portekizli futbolcuyu takım içerisindeki gelişmelere göre kadrosuna katmayı düşünüyor.

OĞUZHAN VEYA TOLGAY GİDERSE FERNANDES GELECEK

Fernandes dışında uzun süredir 10 numara arayışı içerisinde de olan siyah-beyazlı yönetim, Oğuzhan ya da Tolgay ikilisinden birisinin takımdan gitmesi durumunda düğmeye basacak.

Orta sahanın kalabalık olması nedeniyle oyuncu gitmeden transfer yapmayı düşünmeyen yönetim, bu nedenle Fernandes konusunda aceleci davranmıyor.

BEŞİKTAŞ BEKLEMEDE

Hem Oğuzhan hem de Tolgay'ın isimlerinin transfer piyasasında konuşulması nedeniyle Fernandes'i listede tutan siyah-beyazlılar, bütçenin çok artmaması için gelişmelere göre hareket edecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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