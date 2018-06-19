FERDİ TAYFUR'DAN KÖTÜ HABER! ÖMRÜ BOYUNCA MAKİNEYE BAĞLANACAK
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Sanatçı ömrü boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanarak tedavi olacak.
Günaydın'dan Okan Filizçay'ın haberine göre, arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Tayfur, hayatı boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanacağı iddia ediliyor. İstanbul ve Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi gören sanatçının bakımını, şimdilik yardımcıları yapıyor.
DAVAYI KAZANMASI MORALİNİ YERİNE GETİRDİ
Sağlık sorunlarıyla yüzleşen Tayfur'a en büyük motivasyon, geçtiğimiz yıllarda kaybettiği villa davasının kendi lehine sonuçlanması oldu. Şarkıcının Marmaris'teki arazisi üzerine yaptırmak istediği villalarda sorun çıkmış; Tayfur müteahhit ve taşeron firmayla davalık olmuştu. Davaların lehine sonuçlanması, zor günler geçiren Tayfur'a büyük motivasyon olmuş.
Kaynak: haberinburada
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