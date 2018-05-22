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Fenomen Tripkolic'e Milyonlarca Liralık Vurgundan Gözaltı!
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Fenomen Tripkolic'e milyonlarca liralık vurgundan gözaltı!

FENOMEN TRİPKOLİC'E MİLYONLARCA LİRALIK VURGUNDAN GÖZALTI!

Ünlü internet fenomeni Seda Tripkolic, telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alındı. Şarkıları sosyal medyada milyonlarca kez izlenen Tripkolic'inde içinde bulunduğu çetenin milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 22:00
Puan Ver : Fenomen Tripkolic'e Milyonlarca Liralık Vurgundan Gözaltı!(7/10)3

Sosyal medyada söylediği şarkılarla tanınan internet fenomeni Seda Tripkolic, telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alındı. Şarkıları sosyal medya üzerinde milyonlarca kez izlenen Seda Tripkolic'in birlikte gözaltına alındığı çetenin milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

2 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa ve İstanbul'da yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

ÜNLÜ İNTERNET FENOMENİ REZİDANSTA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Seda Tripkolic'in internet fenomeni olduğu öğrenildi. Sosyal medya üzerinde şarkıları binlerce kez dinlenen Seda Tripkolic'in operasyon kapsamında Esenyurt'ta rezidans dairede gözaltına alındığı belirtildi.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN

Şebekenin kendilerini polis olarak tanıtarak aradığı kişilerin sözde incelemek üzere evde bulunan altınları ve paraları istedikleri, aldıktan sonra da ortadan kayboldukları öğrenildi. Yapılan incelemede şu ana kadar şebekenin milyonlarca liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

ÇETE İÇİN KURYE BULDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Polis, internet fenomeni Seda S.'nin çete içinde paraları taşıyacak kuryeleri bulduğunu ileri sürdü. Telefon dolandırıcılık şebekesi üyelerinin sorgularının Emniyet Müdürlüğünde sürüyor. Şarkılarının klipleri internet üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Seda S. , Seda Tripkolic adıyla tanınıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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