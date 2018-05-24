FENOMEN RAPÇİ EZHEL TUTUKLANDI!
Ezhel ismiyle tanınan fenomen Rapçi Sercan İpekçioğlu şarkı sözlerinde uyuşturucuyu özendirmek suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.
Müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sahnede Ezhel adını kullanan İpekçioğlu, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NARKOTİK EKİPLERİ, KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALDI
Narkotik ekipleri, Kadıköy'de önceki gün düzenlediği operasyonla İpekçioğlu'nu gözaltına aldı. İpekçioğlu, yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürülerek oradan da adliyeye sevk edilmişti.
UYUŞTURUCU KULLANIMINI ÖZENDİRMEK SUÇLAMASINDAN TUTUKLANDI
Savcılıkta sorgulanan İpekçioğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme İpekçioğlu'nu, "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderildi.
"ŞEHRİMİN TADI" ŞARKISI 31 MİLYON KEZ İZLENDİ
İlk albümünü 2017 yılında çıkaran Ezhel'in "Şehrimin tadı" adlı şarkısının videosu internette 31 milyon kişi tarafından izlendi. İlk albümü Müptezhel'le büyük bir çıkış yakalayan Ezhel, Ağustos ayında Macaristan'da Sziget Festivalinde sahne alacaktı.
Kaynak: haberinburada
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