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Fenomen çiftten üzücü haber! Ayrılıyorlar

FENOMEN ÇİFTTEN ÜZÜCÜ HABER! AYRILIYORLAR

Mutlu evlilikleri ile Türkiye'deki hayranlarının da takdirini toplayan Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau çifti ayrılık sürecine girdi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Fenomen Çiftten Üzücü Haber! Ayrılıyorlar(9/10)5

Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau'nun peri masalını andıran evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

ÜNLÜ ÇİFT AYRILIK SÜRECİNE GİRDİ

Mutlu evlilikleriyle Türkiye'deki hayranlarının da takdirini toplayan ikili, Hollanda'da yayımlanan Prive adlı bir dergide çıkan habere göre ayrılık sürecine girdi.

CABAU, EŞİNİN SOYADINI İNSTAGRAM'DAN ÇIKARDI

33 yaşındaki futbolcu, formasını giydiği Al Gharafa takımı için Katar'dayken Cabau da 2 yaşındaki oğulları Xess Xava ile Miami, Meksika, Londra ve Amsterdam'ı geziyor. Eşinin soyadını da instagram'da kullanmayı bırakan Hollandalı güzel oyuncu ve sunucunun ünlü futbolcuyla en son 1 Ocak'ta paylaşım yapması ayrılık dedikodularını alevlendirdi.

AYRILIĞIN ARKASINDA İHANETİN OLDUĞU VURGULANDI

Sneijder'in de en son 14 Şubat'ta eşinin fotoğrafını paylaşması akıllarda soru işaretleri yarattı.İkilinin boşanma arefesinde olduğunu belirten Hollanda basını, ayrılığın perde arkasında da ihanetin yattığını vurguladı.

"HER GÜN GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORUZ"

Cabau'nun Hollandalı bir yapımcı ve oyuncuyla yasak aşk yaşadığını iddia eden dergi, ikilinin geçtiğimiz aylarda ise Meksika'ya giderek romantik anlar yaşadığını yazdı. Sneijder ise bu şok iddiayı jet hızıyla yalanladı. Wesley Sneijder, "Çok yoğun çalışıyoruz. Ben Katar'dayım, Yolanthe ise ABD'de. Ancak her gün görüntülü konuşuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

SNEİJDER İBİZA'YA, CABAU ABD'YE GİTTİ

Cabau'nun en son 1 Ocak'ta Sneijder'la bu fotoğrafı paylaşması ayrılık iddiasını güçlendirdi.

Wesley Snejider, şimdilerde Xess Xava isimli mekanları için İbiza'dayken güzel yenge ise dizi çekimleri için ABD'de... (TAKVİM)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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